Frosinone, Nesta: "Il Perugia è forte ma lo siamo anche noi. Il gol arriverà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Perugia:

Ha previsto del turnover?

"Qualche cambio lo faremo sicuramente. Abbiamo 3 gare da gestire".

Il vero problema del Frosinone è l'attacco?

"Io dopo le partite sono molto critico verso la mia squadra. A volte dovrei anche star zitto perché le partite poi le rivedi e vengono fuori un po’ diverse. Dobbiamo migliorare in tanti aspetti. Ma le occasioni e le situazioni le abbiamo create, quelle degli avversari non sono state tantissime. Abbiamo giocato nelle ultime due partite con squadre sicuramente inferiori a noi e non credo che il Frosinone contro il Venezia meritasse un punto. Poi non è stato sufficiente quello che abbiamo fatto ma io non vedo tutto nero. La squadra non è in alto mare come qualcuno vuol far credere. Lo scorso anno a Perugia dopo 4-5 gare giocavamo col 5-3-2 e ci siamo accorti che non saremmo riusciti a fare di più ed abbiamo cambiato modulo. Il gol? Arriverà. Gli attaccanti si sbloccheranno. E poi mettiamo che nelle partite ci siamo scontrati anche con la bravura del portiere avversario. Ma noi siamo vivi. Se tiri 13 volte verso la porta del Venezia non è tutto da buttare. Vi dico una cosa: se Paganini fa gol cambiano i giudizi sul Frosinone e avrebbero parlato di squadra dal grande cuore e carattere. E’ finita 1-1 ed hanno parlato di squadra senza carattere. Sappiamo invece che c’è da migliorare in tutti i reparti, questo sì".

Che tipo di gara si attende?

"Mi aspetto una gara contro una squadra forte, in salute, che ha fatto risultati e che all’ultimo secondo sabato l’ha rimessa in carreggiata. E che ha tanti giocatori forti ovunque, come li ha il Frosinone. Un Perugia che in casa gioca bene".

Parlando con i giocatori dopo il Venezia ha visto la reazione che tutti si aspettano?

"Cosa ho detto alla squadra? Che non è tutto nero come si vede. I primi 20 minuti col Venezia sono stati importanti, quindi abbiamo sofferto il loro palleggio. Poi al rientro prendi gol e non è facile rimetterla in parità e lo abbiamo fatto. I giocatori sono ragazzi responsabili e non sempre è facile mettere in pratica quello che vorresti. Ho giocato con grandi squadre ed in certe partite fai difficoltà a pensare ed elaborare il gioco che hai in mente. I luoghi comuni: non mettere la gamba. Ma cosa significa? Nulla. Perché magari siamo noi dello staff che dobbiamo mettere i ragazzi nella condizione di arrivare prima sulla palla".