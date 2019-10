Frosinone, Nesta in bilico e Longo... alla finestra?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora incerto il futuro di mister Alessandro Nesta sulla panchina del Frosinone: molto dipenderà dalla gara contro la Salernitana, che cadrebbe per altro prima della sosta che consentirebbe all'eventuale successore di lavorare con più tranquillità in vista della ripresa.

Ma i primi nomi, stando a quanto raccolto da tuttofrosinone.com, iniziano già a circolare. O meglio, un nome è rimbalzato, ed è quello di Moreno Longo, che dopo l'esonero della scorsa stagione non ha trovato l'accordo con la società ciociara per la rescissione del contratto ed è quindi ancora legato al club. E nel pomeriggio, con un criptico messaggio, proprio l'ex tecnico gialloblù ha postato una criptica foto sul suo profilo Instagram, corredata dalla frase "Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può guardare avanti e decidere il finale!".

Che vuol dire tutto e niente, ma dopo i primi rumors...