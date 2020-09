Frosinone, Nesta: "Io alla Juve con Pirlo? E' un amico ma voglio fare il primo allenatore"

Conferenza stampa oggi a Frosinone per il tecnico della formazione ciociara Alessandro Nesta. Ecco alcuni dei passaggi più importanti evidenziati da TuttoFrosionone.com: "Io alla Juventus con Pirlo? E' un'amicizia che ho con Andrea da tempo e niente, il mio obiettivo è fare il primo all'allenatore e ci sto provando. Il mercato? Quest'anno sarà molto difficile e particolare. Sembra che non ci sia molta disponibilità in giro perciò non è semplice piazzare i calciatori o fare altre cose. Noi dobbiamo essere chiari con tutti i giocatori e tutte le persone. Abbiamo del tempo per chiudere il mercato e dovremmo essere bravi a gestirlo in tutti i sensi. La finale persa contro lo Spezia? Io penso che dobbiamo ricordarcela tutti perché ci siamo andati talmente vicini che è stato un peccato. Essendoci andati vicini c'è rimasto dentro qualcosa: l'amarezza la rabbia e perciò dobbiamo metterlo in campo nella prossima stagione. Dobbiamo ricordarcela perché quando si perde non possiamo lasciar correre ma bisogna fare autocritica e pensare che si poteva fare e magari se ricapiterà bisognerà essere più cattivi. La nuova Serie B? Bisognerà vedere come sarà ma sulla carta credo che sarà un campionato di B molto difficile. Noi siamo una di quelle squadre che può stare sù, dipende da noi. Io credo che per tutto quello che hanno fatto i ragazzi non dobbiamo pensare a come sarà o come non sarà. Dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo credere che quella dei playoff era la squadra giusta, forte che può fare davvero di tutto se vuole. Ho ringraziato i giocatori a fine partita con lo Spezia perché hanno emozionato tutti, ripartiamo da lì per fare un grande campionato e poi vedremo che serie B sarà".