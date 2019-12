Frosinone, Nesta: "Juve Stabia? Sappiamo cosa di attende. Ciano ok"

Fonte: tuttofrosinone.com

Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Juve Stabia:“Attendisti nel primo tempo per dare tutto nella ripresa? In casa facciamo primi tempi migliori, con l’Empoli abbiamo fatto gol subito. Fuori casa contro lo Spezia fino al gol loro abbiamo fatto bene, a volte dipende anche dalle caratteristiche dell’avversario. Capita anche che soffriamo ma non è una strategia, noi cerchiamo sempre di fare una gara tosta ma poi ci sono diversi fattori che influenzano l’andamento del match".

Attaccanti? "Vedremo, bisognerà trovare le caratteristiche giuste. Con l’Empoli Ciano era stato male, ora piano piano sta recuperando. Novakovich con l’Empoli ha fatto bene, ha fatto quello che doveva fare. Ciano dopo lo stop della scorsa settimana è a disposizione, si sta allenando e domani vediamo cosa fare".

La Juve Stabia? "Sicuramente la Juve Stabia è diversa quando gioca in casa rispetto alle gare in trasferta perché al Menti mettono in difficoltà molte squadre. Giocano con coraggio e aggrediscono. In casa hanno un grande spirito, hanno anche delle invidualità importanti così come un bravo allenatore. È una buonissima squadra, sappiamo cosa ci aspetta e se non saremo svegli ci ribaltano. Tutti sanno l’ambiente che c’è lì dunque dobbiamo saper tener botta e giocarci le nostre carte".

Tabella punti? "Non me lo sono mai chiesto. Ogni partita la proveremo a vincere e poi alla fine vedremo dove saremo arrivati”.