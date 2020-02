Frosinone, Nesta: "L'obiettivo è a portata di mano, ho buonissime sensazioni"

Al termine del match tra Frosinone e Salernitana, terminato 1-0, il tecnico dei ciociari Alessandro Nesta ha parlato così in sala stampa: “Oggi non ho fatto cambi perché la squadra teneva il campo bene, ho pensato solamente alla partita di oggi e non alle prossime, temevo di rovinare la partita. Ho buonissime sensazioni, è la sesta vittoria senza prendere gol, stiamo facendo qualcosa di importante - riporta Tuttofrosinone.com -. A metà primo tempo abbiamo alzato Maiello, la Salernitana ha iniziato a calciare molte palle lunghe e noi siamo forti in quei casi. In questo momento tutti abbiamo capito che l'obiettivo è a portata di mano, tutti sono sul pezzo, i ragazzi sono eccezionali e stanno facendo di tutto per ottenerlo. Le partite le vinciamo sudando, non ci vengono facili. Perdere o vincere i contrasti fa la differenza, così come la testa dei giocatori, gli schemi sono importanti ma le partite le vedono tutti e la differenza la fanno i giocatori che entrano in campo. Anche da giocatore mi è capitato di fare i primi venti minuti in difesa quando andavo in trasferta in Inghilterra, capita, sta capitando anche alla mia squadra adesso, non ce ne dobbiamo vergognare. Per me il Frosinone ha meritato tantissimo questa vittoria. Il Livorno che ha vinto in trasferta? Noi abbiamo vinto sei partite, la televisione ce l'hanno anche loro…”, ha concluso.