Frosinone, Nesta: "La Coppa Italia va interpretata con umiltà"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Monopoli, terzo turno di Coppa Italia: “Problemi a centrocampo? Meno male che sono arrivati i nuovi, valuteremo con calma. Ma li impiegheremo sicuramente nel corso della partita. Abbiamo avuto l’altro ieri due piccoli infortuni per Paganini e Tribuzzi, però non ci sono problemi. Le condizioni di Haas0 Eguelfi e Rohden? Haas ed Eguelfi sono più avanti perché si sono allenati con l’Atalanta ed hanno qualcosa in più sotto l’aspetto della condizione fisica. Rohden piano piano lo inseriremo, gli faremo fare qualche minuto. Ai primi due certamente mancano i minuti giocati in una partita, non hanno mai giocato. Quelle che faranno sempre la differenza. È chiaro che più si va avanti in questa competizione e più si va a giocare di fronte a platee importanti. Ecco perché la Coppa Italia è da interpretare con umiltà. Noi questo turno dobbiamo passarlo, siamo favoriti e se facciamo le cose fatte bene abbiamo grande possibilità di andare avanti”.