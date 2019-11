Frosinone, Nesta: "Non meritavamo di chiudere i primi 45' sotto di un gol"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Nesta, tecnico del Frosinone, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro lo Spezia. Ecco le sue parole riportate dal portale Cittadellaspezia.com: "Aver chiuso sotto di un gol il primo tempo per me non ci stava, stavamo facendo meglio di loro. Nel secondo ci siamo sbilanciati sbattendo contro un muro e così hanno potuto raddoppiare. Dovremmo fare qualche gol in più, siamo stati poco incisivi. In casa riusciamo a fare le cose in maniera più semplice. Non so se è un problema mentale, di personalità. Oggi però rispetto ad altre gare, penso che abbiamo fatto una buona partita e meritavamo qualcosa di più. Ciano? Il cambio lo ha chiesto lui perché aveva sentito indurirsi il flessore".