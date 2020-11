Frosinone, Nesta: "Non siamo in emergenza. Nel prossimo mese ci sarà bisogno di tutti"

Il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha parlato in vista della sfida contro il Cosenza di domani facendo il punto sulla condizione della squadra dopo la pausa: “Abbiamo avuto il vantaggio di riposare un po' e qualche giocatore ha potuto riprendere una condizione migliore, ma c’è sempre l’incognita di riprendere dopo essersi fermati. La squadra deve riprendere il ritmo partita. Ci attende un Cosenza che ha giocatori di ottima gamba e molto bravi a giocare in ripartenza. Non sarà una gara facile, ma ripeto quanto detto già in passato, la Serie B è difficile e livellata e per questo non si può prendere nessuna gara sottogamba. - Emergenza? Ariaudo ha recuperato mentre Capuano non è ancora al 100%, ma abbiamo altri giocatori. Per quanto riguarda Kastanos vedremo quali saranno le sue condizioni dopo aver girato molto con la nazionale in questi giorni. Comunque non siamo in emergenza come si dice. Mercato? Non ci pensiamo, anche perché in questo momento siamo contenti dei nostri giocatori. È vero che ci saranno tante partite concentrate in poco più di un mese, per cui ci sarà spazio per quasi tutti e dovranno farsi trovare pronti. I campionati si vincono con le rose lunghe e noi abbiamo un organico importante da sfruttare al 100%. Con Angelozzi comunque abbiamo parlato e per ora sta osservando tutto il mondo che ruota attorno al Frosinone. Ci confrontiamo su tutto quello che può servire per migliorare la squadra e farla rendere il più possibile efficiente anche a livello mentale”.