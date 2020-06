Frosinone, Nesta: "Oggi era un'incognita per tutti, pari risultato positivo"

vedi letture

Il tecnico del Frosinone, Alessandro Nesta, ha analizzato in conferenza stampa il pareggio 0-0 contro il Trapani: "L'inizio è stato un pò complicato anche se non abbiamo rischiato tantissimo. Molto meglio nella seconda frazione di gara dove abbiamo avuto un paio di occasioni per sbloccare l'incontro. Questo pareggio lo reputo un risultato positivo, condizione e gioco miglioreranno. La partita di oggi rappresentava una grande incognita per tutti e la analizziamo come un'occasione per riaccendere i motori e farci tornare con la testa al campionato. Sono molto soddisfatto di quello che hanno fatto in campo i miei giocatori, anche per loro giocare in un ambiente così particolare non è stato per niente facile".

Un giudizio sul Trapani

"Questa è una squadra diversa da quella che abbiamo affrontato all'andata, sia per uomini che per tipo di gioco espresso. Anche in quell'occasione il Trapani ci aveva messo in difficoltà anche se poi abbiamo vinto 3-0. Oggi è una squadra diversa, molto più solida, e chiunque venga a giocare qui fa fatica. Per questo ci teniamo stretto il punto guadagnato".

Sull'esordio in maglia gialloblu di Ardemagni

"È entrato molto bene ed è inevitabilmente calato col passare dei minuti, ma la sua presenza in area si è sentita".

Dichiarazioni riportate da trapanigranata.it.