Frosinone, Nesta: "Ottimo pareggio, il rigore era giusto"

Alessandro Nesta

Il Frosinone pareggia in extremis all'Arechi di Salerno, un pareggio che vale oro considerando l'inferiorità numerica dei ciociari dalla mezz'ora. A fine partita il tecnico dei canarini Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa complimentandosi con i suoi uomini per la reazione. Queste le sue dichiarazioni raccolte da Radio Day: "Ottimo pareggio per come si era messa. Abbiamo giocato bene anche un uomo in meno. Siamo stati premiati. Il 3-5-2? Giocando contro Ventura avremmo sofferto troppo con un altro modulo. Dopo l’espulsione siamo andati al 4-4-1, ma l’esperimento del 3-5-2 mi è piaciuto. Vorrei lavorare su due moduli e sulle indicazioni che ci danno. Se si presenterà l’occasione li sapremo utilizzare. Il rigore? Mi è sembrato giusto. L’espulsione non l’ho vista. La Salernitana gioca bene ed ha un grande allenatore. Ventura in questa categoria è di passaggio. Dopo la sosta recupereremo tutti i giocatori, ne abbiamo altri che devono crescere. Oggi pomeriggio ho visto che è cresciuto lo spirito, l’ardore: la differenza è quella. Cerci? È indietro, ha bisogno di lavorare, il tempo passa per tutti. Da ragazzino andava a 3000 km/h, adesso gli serve più tempo per andare in forma. Su quale aspetto lavorerò di più? Voglio convincere i giocatori a fare questo tipo di partite, deve essere il nostro marchio di fabbrica, non uno spirito sporadico".