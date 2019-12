Frosinone, Nesta: "Partita bruttissima. Mercato? Manca un attaccante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Nesta è intervenuto in sala stampa dopo il pari a reti bianche del suo Frosinone sul campo del Pisa: "Chi capita capita, deve fare gol - riporta tg24.info -. Dobbiamo essere più cinici. Abbiamo fatto una partita brutta, bruttissima. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni. La difesa? Tiene botta, non è facile farci gol, siamo tosti, ma dobbiamo fare di più in attacco. Oggi si chiude il girone di andata, faremo un’analisi di ciò che ci manca. Ci fermeremo e vedremo dove si deve intervenire. Guarderemo cosa c’è sul mercato e cercheremo di prendere ciò che c’è di buono. L’attaccante di ruolo ci manca e potrebbe darci una mano, ma dobbiamo essere più freddi, a chiunque capiti il pallone fra i piedi. Classifica? Chiaro che sono contento di dove sono, visti gli inizi, ma rispetto a qualche settimana fa siamo calati. Ci sta mancando un pizzico di qualcosa per portare a casa i risultati, tuttavia credo che abbiamo tutte le possibilità per fare un girone di ritorno alla grande. Calciomercato? Abbiamo parlato di ruoli e nomi. Inutile nascondersi, ma bisogna vedere chi e cosa ci potrebbe servire".