Frosinone, Nesta: "Partita difficile da spigare, brutta sconfitta"

Sconfitta cocente per il Frosinone che perde al 94' contro la Virtus Entella. Visibilmente arrabbiato l'allenatore dei ciociari, Alessandro Nesta. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Non mi spiego questa sconfitta, era una partita in cui mai potevamo prendere gol. Partita difficile da spiegare, sconfitta brutta. Avevamo in mano la situazione ma non siamo riusciti a far gol non so per quale ragione. Probabilmente per demerito nostro non abbiamo segnato e poi come capita spesso in questi casi si prende gol negli ultimi minuti. Dopo Pordenone sono stato duro con la squadra, oggi dico con presunzione che se facevamo un gol poteva finire 2 o 3 a 0. Non è successo, brava l'Entella a tenere il risultato e a vincere". Lo riporta TuttoFrosinone.