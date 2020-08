Frosinone, Nesta pensa già al ritorno: "A La Spezia con convinzione, ce la giocheremo"

Intercettato dalla Rai dopo la sconfitta contro lo Spezia, il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha commentato: "Siamo partiti così così, uscivamo in ritardo sull’esterno. Abbiamo preso gol su un uno-due così. Abbiamo avuto qualche occasione, loro hanno finito la partita un po' in calando mentre noi, per essendo corti a centrocampo, stavamo meglio".

Poche conclusione in porta?

"Abbiamo avuto qualche occasione, potevamo fare qualcosa di meglio. Vedo due squadre che al 16 agosto pagano qualche fatica".

Il Frosinone ci ha abituato a sorprese.

"Il Frosinone andrà a La Spezia convinti come abbiamo fatto a Cittadella e Trieste. Dobbiamo giocarcela. Anche se abbiamo perso 1-0 andiamo a fare la nostra partita. I ragazzi stanno facendo bene, ai miei giocatori dico bravi e dico di crederci perchè siamo bravi. Poi, se non andiamo in Serie A, facciamo una bella cena e ringraziamo tutti".