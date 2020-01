Frosinone, Nesta: "Presi giocatori funzionali e che ci mancavano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Virtus Entella di domani: “Non credo affatto che abbiamo sbagliato qualcosa negli scontri diretti, ma siamo andati a periodi, a fasi alterne. Non abbiamo steccato la partita della svolta. Prima di Natale stavamo anche molto bene, poi siamo incappati in un periodo problematico in cui abbiamo incontrato squadre molto forti. Ma ormai le partite sono tutte importanti. L’Entella è una squadra che verticalizza molto e che ha grande corsa in avanti. Come il Cittadella e Pordenone anche se diversi come struttura. I punti che hanno sono meritati. Ma se il Frosinone vuole fare un certo tipo di campionato, deve giocare una grande partita e mettere dentro punti. Sarà una gara fondamentale. - continua Nesta parlando del mercato come si legge sul sito del club - Il mercato è stato buono, abbiamo preso giocatori funzionali a quello che poteva mancarci. Un giocatore esperto come D’Elia è il quinto di sinistra come alternativa, Tabanelli è un elemento importante, un giocatore di inserimento e di struttura che cercavamo e infine Ardemagni è forte nell’area avversaria ed anche lui un giocatore che ci mancava. Quanto al modulo, vedremo. Ardemagni bisogna valutarlo bene, è stato un po’ senza giocare”.