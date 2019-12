Frosinone, Nesta: "Rinforzi invernali? Pure il Real Madrid ne ha bisogno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Nesta, tecnico del Frosinone, ha commentato in sala stampa il pareggio interno contro il Crotone. Queste alcune delle sue dichiarazioni, riprese da TuttoFrosinone.com: "Anche il Real Madrid si deve rinforzare, se ci sarà la possibilità di prendere qualche giocatore lo andremo a prendere. Secondo me non abbiamo giocato così male oggi, a tratti abbiamo fatto bene, nel secondo tempo abbiamo giocato soltanto noi, la squadra ha fatto una buonissima partita. Peccato per l'ingenuità finale: abbiamo regalato una punizione, dopo abbiamo commesso qualche errore sulla linea di difesa. A mio avviso la squadra ha fatto una partita un po' timida all'inizio, poi è uscita fuori. La partita di oggi non va buttata tutta via. Per più di sessanta minuti c'è stata una sola squadra in campo, e non voglio vendere fumo come fanno gli altri".

Troppi errori in mezzo?

"Il centrocampo quest'oggi è stato troppo frettoloso in fase di impostazione, ma le caratteristiche dei nostri giocatori sono proprio queste e a volte le cose vengono fatte bene lo stesso. Siamo cresciuti solo nel secondo tempo, volevamo uscire dalla nostra metà campo in modo più deciso già nella prima frazione, non ci siamo riusciti".

Perché non c'era Beghetto?

"Beghetto non è stato a disposizione, avvertiva ancora dolore e ci ha detto che non poteva giocare, se fosse stato bene avrebbe giocato".