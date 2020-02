Frosinone, Nesta: "Sbagliato ad abbassarci troppo nel finale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara vinta per 1-0 dai ciociari sulla Virtus Entella grazie al guizzo di Dionisi ad inizio secondo tempo. Queste le parole del tecnico, riprese dai canali ufficiali del club: "Nel secondo tempo abbiamo fatto bene e infatti siamo passati in vantaggio. Negli ultimi 20 minuti abbiamo sbagliato ad abbassarci troppo, ma non abbiamo mai rischiato. Il Frosinone è una squadra pratica perché riesce a portare a casa il risultato anche quando non gioca bene. Nel mezzo era difficile trovare spazi, quindi nella seconda metà di gara abbiamo cercato di giocare di più sugli esterni".