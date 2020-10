Frosinone, Nesta: "Serve più attenzione. Parzyszek o Novakovich? Possono coesistere"

Alessandro Nesta, tecnico del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club ciociaro in vista della gara di domani a Venezia: "I tanti errori in fase difensiva? Abbiamo commesso tanti errori sia in difesa che in attacco. Dobbiamo aumentare l'attenzione collettivamente in tutte le zone del campo e poi ribatto sempre sull'atteggiamento che la squadra deve tenere in campo, propositivo e sereno. Parzyszek o Novakovich? Sono giocatori con caratteristiche diverse. Parzyszek è una prima punta mentre Andrija può fare anche la seconda. Vedremo come giocheremo. Le avversarie con il trequartista ci mettono in difficoltà? Con l'Empoli non mi pare, abbiamo assorbito bene le sue giocate quindi non lo vedo come un problema. Come sta Tabanelli? E' stato fermo tantissimo, ha una struttura fisica che richiede un po' di tempo per essere in forma".