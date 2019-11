© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto direttamente dalla sala stampa dello stadio Tombolato, il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha così analizzato lo 0-0 maturato sul campo del Cittadella: "Per come sono andate le cose sono soddisfatto, la partita è cambiata con il tempo e non era semplice. Ovviamente era meglio vincere - riporta Tutto Frosinone - perché siamo sempre alla ricerca di un trionfo importante, vincere qui avrebbe significato questo. Ora abbiamo il Chievo, ma intanto mi piace che lo spirito della squadra sia notevolmente cresciuto".