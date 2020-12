Frosinone, Nesta: "Stracontento. Lotta al vertice? Non dobbiamo fissarci obiettivi"

vedi letture

Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, ha parlato così al termine della sfida contro il Lecce, terminata 2-2: "E’ stata una prestazione importante, siamo andati in vantaggio e poi siamo stati anche più pericolosi di loro. Il Lecce ha tirato poco in porta rispetto a noi. Sono stracontento ed anche se malauguratamente avessimo perso, la mia opinione sulla prestazione non sarebbe cambiata. Per me oggi su un campo così difficile abbiamo disputato una grande partita. Corsa alle prime due posizioni? Non dobbiamo fissarci degli obiettivi ma sappiamo che abbiamo delle responsabilità e l’obbligo di fare un campionato importante senza però assegnarci una posizione precisa in classifica. La squadra sta crescendo, oggi ho visto un ulteriore passo in avanti. Bisogna andare dritti davanti a noi. Queste partite il Frosinone difficilmente le sbaglia, poi può anche perderle. Noi dobbiamo lavorare sulla continuità, serve fare sempre meglio sotto il punto di vista dell’approccio alla partita. Ciano? Camillo lo abbiamo portato qui a Lecce ma dobbiamo valutarlo con attenzione".