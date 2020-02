© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riferisce tuttofrosinone.com, mister Alessandro Nesta, a margine del match contro l'Entella, ha parlato anche del mercato del Frosinone, concentrandosi su Marcello Trotta, passato all'Ascoli e subito autore di una doppietta: "Trotta? Non lo dobbiamo gufare. È del Frosinone, tante volte fanno bene i cambi. Noi siamo contenti, se fa dieci gol sale il valore ed è un bene per il Frosinone. È un bravissimo ragazzo, qui forse non riusciva ad esprimersi al meglio, per me doveva trovare nuovi stimoli".