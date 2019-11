Frosinone, Nesta sul mercato: "Valutiamo un attaccante. Ma solo se top"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista della sfida contro l’Empoli il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa facendo anche il punto sugli infortunati: “Oggi faremo la rifinitura con tre calciatori in dubbio come Ciano, Rohden e Paganini. Il primo farà il suo primo allenamento con noi oggi, mentre gli altri si sono già allenati. Trotta sarà convocato, non l’ho portato alla Spezia perché doveva recuperare ancora qualcosa, ma ora è pronto. L’Empoli è una squadra molto molto forte, lo sappiamo e non la sottovalutiamo. In Serie B poi non si possono fare calcoli, anche lo Spezia non era in un’ottima posizione e abbiamo visto come è finita. - continua Nesta come riporta Tuttofrosinone.com - In avanti abbiamo tanti attaccanti forti, forse ce ne manca uno che stia più in area di rigore. Con la società valuteremo anche questo, ma per fare un’operazione vorrà dire che avremo trovato qualcuno di super che vorrà venire, altrimenti abbiamo già attaccanti forti”.