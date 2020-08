Frosinone, Nesta sulla finale playoff: "Non ci spaventa niente, possiamo farcela"

Ultima conferenza stampa pre gara dell'anno, quella che potrebbe valere la Serie A. Perché domani il Frosinone sarà impegnato sul campo dello Spezia nella finale di ritorno playoff, che vede i liguri forti della vittoria all'andata.

Ma il tecnico dei ciociari Alessandro Nesta non si dà per vinto: "Sul piano tattico qualcosa cambieremo, qualcosa faremo, poi vedremo. Ho parlato dopo la partita con il presidente ed anche ieri, con lui, come ho già detto, parlo spesso. Ci chiede massimo impegno, di mettercela tutta e chiaramente di portare il Frosinone in Serie A”.

Andando alla rosa: "Dionisi mancherà, come ho già detto nell’immediato post partita è un elemento importantissimo per noi. Abbiamo altri giocatori, magari qualcuno è anche più fresco. E comunque l’aggressività ricoprirà un ruolo importante. Cuore, grinta e testa per provare a ribaltare il risultato sono componenti necessarie. Dobbiamo affrontare una partita difficile, con un risultato difficile da ribaltare ma ci siamo già riusciti altre volte e credo che possiamo farcela. Abbiamo speso più dello Spezia perché abbiamo dovuto giocare di più e perché siamo rimasti con qualche infortunio lungo che non ci ha permesso di fare rotazioni in mezzo al campo. Sicuramente abbiamo fatto qualche chilometro in più rispetto a loro. Però non ci spaventa niente, dipenderà da quanto saremo decisi nelle occasioni che ci capiteranno. Magari ne devi creare due o magari dieci per ribaltare il risultato. Credo che quando capiterà l’occasione giusta, bisognerà sfruttarla al massimo”.

Conclude con una nota sul suo futuro: "Non lo so, quando finirà tutto cosa succederà. Ho un altro anno di contratto ma vedremo”.