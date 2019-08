Frosinone, Nesta: "Torniamo a essere umili: Ascoli squadra rognosa"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Conferenza stampa pre gara in casa Frosinone, con mister Alessandro Nesta che, alla vigilia del match contro l'Ascoli, traccia il punto della situazione. Queste le sue dichiarazioni, riprese dal sito ufficiale dell'Ascoli: "L’analisi post partita è normale farla. Quando giochiamo bene faccio i complimenti, quando non lo facciamo la mia analisi è differente. Nascondere la polvere sorto il tappeto non va bene in ogni caso, non porta alla reazione che uno si attende. Ma io non parlerei solo del centrocampo: tutti hanno giocato in modo lento ed abbiamo fatto anche tanta confusione. Dovevamo mandare la partita su binari diversi invece che accettare che lo spartito lo dettasse il Pordenone, in una partita sporca e di lotta. I cambi che faremo? A centrocampo stiamo aspettando che i nuovi entrino in forma. Haas sta arrivando una condizione fisica apprezzabile, per Rohden ci vuole un po’ più di tempo. Ma la nostra sconfitta è dipesa essenzialmente da un certo tipo di condizione mentale. Innanzitutto dobbiamo metterci in testa che non siamo la squadra più forte. Siamo un’ottima squadra che gioca in un campionato dove ve ne sono altre come noi: Chievo, Empoli, Benevento, Cremonese, lo Spezia e forse ne dimentico qualcuna. E allora se mettiamo in campo la mentalità giusta possiamo aspirare ad una stagione importantissima e concorrere per l’obiettivo finale. Il Frosinone deve tornare ad essere umile. Il passato va ricordato per capire come si è arrivati a certi obiettivi. Quei campionati sono stati vinti col cuore, io li vedevo in tv da spettatore ed era quell’aspetto che veniva all’attenzione. Per giocare ad un certo livello l’obiettivo è necessario tornare ad avere quello spirito”.

Conta poi anche l'aspetto mentale: "Credo che il ko di Pordenone sia stato un problema di testa. Ma d’ora in poi bisogna mettere in campo uno spirito diverso, far capire che non è facile vincere le partite. Il primo giorno che sono arrivato qui ho parlato del Crotone dello scorso anno, che non è facile riproporsi a certi livelli per una squadra retrocessa. Spero che adesso il messaggio sia arrivato, che la sconfitta abbia fatto male ad ognuno di noi. Ma sono sicuro che i ragazzi abbiano capito, sono convinto che sapranno dare la giusta risposta”.

Chiude poi con una nota sull'Ascoli: "Squadra forte, molto fisica. Che ha idee. Formazione rognosa che va affrontata nel modo giusto. Grande rispetto per questo avversario, conosce benissimo la categoria. Ha uno spirito costruito nel tempo, sono battaglieri. Partita difficile ma comunque alla nostra portata come tutte”.