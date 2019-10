Frosinone, Nesta: "Vincere per tirarci fuori da una certa classifica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia del match contro il Trapani, in casa Frosinone, come riporta tuttofrosinone.com, ha fatto il punto della situazione Alessandro Nesta: “Smaltita la rabbia? Se analizziamo tutta la partita è un punto giusto che ci sta quello di Cremona. Nel primo tempo abbiamo fatto male, nella ripresa abbiamo fatto meglio e siamo andati in vantaggio. C’è rabbia, ma analizzando tutta la partita è giusto".

Andando poi alla rosa: "Szyminski? Non lo so. Paganini? Può giocare sia come esterno che come mezzala, è un giocatore di corsa molto offensivo e può fare entrambe le cose, vediamo. Dionisi? Oggi farà differenziato domani vedremo come starà. In base a questo vediamo. Difesa? Per me sta facendo bene, da quando abbiamo cambiato modulo sta avendo un ottimo rendimento. Purtroppo ogni tanto commettiamo qualche errore ma del resto li commettono tutti. Questo modulo si adatta meglio alle caratteristiche che tutti i difensori che abbiamo. Ariaudo? Un difensore è un nuovo libero perché di solito lo si lascia libero. Per gli attaccanti che abbiamo non possiamo giocare con palle lunghe, la nostra filosofia di gioco è quella di palleggiare fin dalla difesa. Noi dobbiamo controllare la partita altrimenti fatichiamo. Infermeria? C’è Trotta”,

Al netto di ciò, nessuna indicazione sulla formazione: "Nell’allenamento di oggi valuteremo le condizioni di tutti e decideremo quanto turn over fare. Dobbiamo pensare solo a noi e a tirarci fuori da quella posizione di classifica. Mancano tantissime partite ma dobbiamo uscire ora da quella posizione di classifica specie perché per quanto espresso a mio modo di vedere non la meritiamo".

Nota conclusiva sul Trapani: "La Serie B è particolare, ho visto Trapani-Salernitana in cui la Salernitana ha vinto ma guardando la partita il risultato era bugiardo. In serie B non è facile fare la schedina. Magari con il passare del tempo i valori usciranno fuori. Da quello che ho visto fino a oggi la squadra siciliana non alza barricate ma va a prendere alto l’avversario e prova a giocare a calcio. Anche nelle sconfitte non ho mai visto un Trapani che è stato messo sotto".