Frosinone, oggi la ripresa: lunedì la sfida interna con la Juve Stabia

Il Frosinone torna subito in campo questa mattina: dopo il ko di Empoli la squadra di mister Nesta riprenderà le attività in vista della sfida di lunedì sera contro la Juve Stabia. La compagine ciociara vuole assolutamente portare a casa punti per risalire la classifica in vista dei playoff.