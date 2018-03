Frosinone, Paganini: "Rammarico per il pari, dovevamo dare un segnale"

© foto di Federico Gaetano

"C’è tanto rammarico soprattutto per non aver raggiunto i tre punti davanti ad un grande pubblico che ci avrebbero permesso di fare un buon passo in avanti in classifica", così Luca Paganini dalla Mixed Zone dello stadio ‘Benito Stirpe’ dopo lo 0-0 tra Frosinone e Salernitana. "Non dobbiamo piangerci addosso, la strada è ancora lunga e dobbiamo ripartire dalla prestazione del secondo tempo e pensare già alla prossima”.

La tua prestazione, come la giudichi?

"A livello personale sto migliorando partita dopo partita, verso la fine ho accusato la stanchezza, sono tranquillo e fiducioso, so che possiamo fare grandi cose”.

E’ mancato solo il gol?

“Abbiamo avuto diverse occasioni importanti per segnare e andare in vantaggio, ma a volte capita che crei tanto però il gol non arriva. Il secondo tempo è stato comunque positivo”.

Cosa è successo ad Ariaudo?

“Penso si tratti di un problema al ginocchio a seguito di una botta, spero nulla di grave”.

E’ un pareggio che può pesare in orbita classifica?

“Ripeto, potevamo dare un segnale al nostro campionato, ma così non è stato, è inutile ora pensarci . Bisogna subito rialzarsi e fare tre punti domenica”.