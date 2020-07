Frosinone, Paganini: "Soddisfatto per il gol. Fino alla fine darò il mio contributo"

Non poteva festeggiare in maniera migliore la presenza numero 200 da professionista Luca Paganini, autore del gol che ha permesso al Frosinone di imporsi 2-1 sullo Spezia. L'esterno si è così espresso a fine match ai microfoni di Dazn: "È sempre bello segnare nei minuti finali e ad aiutare la squadra a raggiungere la vittoria. Sono felicissimo di averlo fatto stasera, dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo e pensare immediatamente alla prossima partita".

Che hai pensato quando hai visto la palla entrare? C'era qualche vena polemica nella tua esultanza?

"Faceva caldo - ride -. A parte tutto è stata una liberazione, sono felicissimo di aver fatto gol e l'esultanza non conta".

Venivate da un periodo molto difficile. Vi siete parlati prima di questa partita? Cosa è cambiato rispetto alle recenti prestazioni?

"È un pò una caratteristica storica di questa squadra. Negli anni precedenti abbiamo già passato momenti di questo genere ma siamo sempre riusciti a ricompattarci e raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo trasmesso questa mentalità anche ai nuovi e cercheremo di fare lo stesso anche questa stagione".

Cosa ti aspetti da questo finale di campionato?

"Mi aspetto che tutti diano il massimo perchè tutti vogliono raggiungere l'obiettivo. Personalmente è una gioia lottare per questa squadra e darò il mio contributo fino alla fine"

Hai esteso il tuo contratto accettando di rimanere fino al termine della stagione. Pensi possa essere l'ultima a Frosinone?

"Per ora abbiamo prolungato per altri due mesi, vederemo a fine stagione come andrà e quali saranno i programmi della società. A prescindere da come andrà fino alla fine farò il mio dovere"