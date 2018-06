Frosinone-Palermo, le formazioni ufficiali della finalissima playoff

Queste le formazioni ufficiali di Frosinone-Palermo, finalissima playoff. Da questa gara scaturirà la terza promossa in Serie A:

Frosinone (3-5-2): Vigorito; Brighenti, Terranova, Krajnc; Ciofani, Soddimo, Maiello, Gori, Crivello; Ciano, Dionisi. All.: Longo

Palermo (3-4-1-2): Pomini; Rispoli, Struna, Rajkovic, Dawidowicz, Aleesami; Murawski, Jajalo; Coronado; La Gumina, Nestorovski. All.: Stellone