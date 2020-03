Frosinone, pari a Livorno. Ma Bardi fa 100: "Onorato di questo traguardo"

Dopo il pari contro il Livorno, in casa Frosinone, come riferisce tuttofrosinone.com, ha parlato il portiere Francesco Bardi. Queste le sue parole, nel giorno in cui ha tagliato anche il traguardo delle 100 presenze: "Abbiamo fatto una partita di grande determinazione perché non era facile venire a Livorno. Sapevamo che il Livorno aveva vinto a Verona con il Chievo. E' stato importante non perdere e continuare su questa strada perché già sabato arriva la Cremonese e non sarà semplice. Grande onore, sono molto contento di aver toccato le 100 presenze con questa maglia. Sono felice di aver dato il mio contributo per questa maglia".