Frosinone, Parzyszek: "Ho lavorato duro per mostrare a tutti perché sono venuto qui"

Intervistato da L’Inchiesta il centravanti del Frosinone Piotr Parzyszek ha parlato del gol contro il Brescia e del suo ambientamento nella piazza ciociara: “La felicità è stata tanta perché il compito di un attaccante è quello di segnare e aiutare la squadra a raggiungere traguardi prestigiosi e poi dopo due mesi di duro allenamento ho mostrato a tutti il motivo per cui sono venuto qui. Era fondamentale tornare a casa con un risultato positivo dopo due sconfitte di fila e chiunque avesse segnato sarebbe andato bene, ma ovviamente decidere con un mio gol l’incontro mi ha suscitato emozioni particolari. - continua il polacco – Ho giocato in molti paesi, ma nessuna realtà è paragonabile a quella italiana, qui ci sono metodologie di allenamento differenti per intensità e ritmo, bisogna farsi trovare pronti e allenarsi duramente. Soprattutto per un attaccante come me perché ti scontri con difensori che non sono solo forti, ma anche intelligenti a livello tattico. Il campionato è difficile, ci sono tante squadre sullo stesso livello e credo che i dettagli faranno la differenza alla fine del campionato. Ambientamento? Ho la fortuna di aver trovato un ottimo gruppo, il rapporto è ottimo e l’ambiente è tranquillo e fa vivere bene sia me sia la mia famiglia. Con la lingua mi sto impegnando quotidianamente anche se non è facile, ma desidero riuscirci anche per rendere più agevoli le cose in campo”.