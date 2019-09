© foto di Federico Gaetano

Attimi di panico, ieri, in Perugia-Frosinone, quando il portiere dei ciociari Francesco Bardi è svenuto: l'estremo difensore, infatti, quando il cronometro segnava il 29', è stato vittima di uno scontro di gioco con il perugino Di Chiara, e ha perso i sensi. Trasportato fuori dal campo in barella, Bardi è stato sottoposto, in ospedale, a una TAC che, come ha riferito Dazn ha intanto evidenziato che non ha mai perso la memoria: attese poi nuove comunicazioni da parte del club.

Oltre al danno, però, la beffa: quello scontro di gioco ha infatti "regalato" al Perugia il rigore che è valso il vantaggio per 2-1.