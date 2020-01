Frosinone, per Coda possibile inserimento di Ciano per il Benevento

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il contratto di Massimo Coda scade nel prossimo giugno col Benevento e nonostante il club campano punti sul centravanti di Cava de Tirreni anche per la seconda parte di stagione le sirene del mercato in queste settimane si fanno sentire. In particolare da Frosinone che da tempo si è mossa sul calciatore ex Parma. Un interesse che, secondo quanto riportato dal portale beneventano calcioealtro.it, potrebbe delinearsi sulla base di uno scambio che prende in esame Camillo Ciano attaccante dei ciociari che da tempo è un pallino della società del presidente Vigorito.