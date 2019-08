Frosinone, per Falcinelli strada in salita. Ma il club non molla

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Frosinone ha intenzione di provare tutto il possibile per portare in Ciociaria il centravanti Diego Falcinelli in uscita dal Bologna. Il club gialloazzurro è in contatto quotidiano con quello felsineo, ma gli ostacoli sono molti a partire dalla concorrenza di Brescia e Hellas Verona e dalla volontà – al momento – del giocatore di cercare spazio in Serie A. Lo riporta Tuttosport elencando poi le solite alternative: Fabio Ceravolo del Parma e Alberto Paloschi della SPAL.