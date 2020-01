Frosinone, per il duo Donnarumma-Morosini servono 4 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Tuttofrosinone.com il Brescia avrebbe fissato in quattro milioni di euro la cifra per far partire il fantasista Leonardo Morosini e l’attaccante Alfredo Donnarumma. I due sono nel mirino del Frosinone che vuole migliorare il proprio reparto offensivo con un paio di innesti di qualità ed esperienza per andare alla caccia della promozione in Serie A.