Frosinone-Perugia, i convocati di Nesta: tante le assenze. Ma nessun caso Matarese

Sfida in terra amica per il Frosinone, che domani, al "Benito Stirpe", affronterà il Perugia in occasione della 24^ giornata del campionato di Serie B.

Rischiava di scatenarsi il caso Matarese, ma il calciatore non è stato convocato per infortunio , e con lui, in attacco, mancherà anche Ardemagni, costretto a due settimane di stop. Ovviamente assenti i centrocampisti Gori e Tabanelli, lungodegenti; out anche Paganini.

Di seguito l’elenco dei 21 convocati:

Portieri: Bardi, Bastianello, Iacobucci

Difensori: Ariaudo, Beghetto, Capuano, D’Elia, Krajnc, Salvi, Szyminsky, Zampano

Centrocampisti: Haas, Maiello, Rohden, Tribuzzi, Vitale

Attaccanti: Ciano, Citro, Dionisi, Luciani, Novakovich.