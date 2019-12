© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono 26 i convocati del Pescara per la sfida in programma domani sul campo del Frosinone, valida per il 16° turno di Serie B. Questo l'elenco completo:

Portieri: Kastrati, Farelli, Lucatelli.

Difensori: Campagnaro, Ciofani, Del Grosso, Celli, Vitturini, Scognamiglio, Zappa, Masciangelo, Drudi.

Centrocampisti: Crecco, Memushaj, Bruno, Busellato, Kastanos, Melegoni, Ingelsson, Palmiero, Machin.

Attaccanti: Borrelli, Cisco, Galano, Maniero, Bocic.