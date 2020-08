Frosinone-Pescara, possibile sfida per il tecnico: Di Biagio e Oddo nel mirino di entrambe

Frosinone e Pescara potrebbero sfidarsi nella ricerca di un allenatore per la prossima stagione visto che la permanenza di, rispettivamente, Alessandro Nesta e Andrea Sottil non è scontata come sembrerebbe. Sia i ciociari sia gli abruzzesi infatti hanno messo nel mirino Massimo Oddo e Luigi Di Biagio. Il Frosinone però tiene calde come alternative anche le piste che portano ad Aurelio Andreazzoli e Leonardo Semplici, mentre il Pescara ha messo anche l’ex Bepi Pillon e Fabio Pecchia nella lista dell’eventuale post Sottil. Lo riporta Tuttosport.