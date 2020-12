Frosinone-Pordenone 1-1, le pagelle: cuore ciociaro, Diaw torna con gol

Frosinone-Pordenone 1-1

Marcatori: 53’ Diaw, 84’ Parzyszek

FROSINONE

Iacobucci 6,5: ingaggia un duello personale con Diaw: in tre occasioni è bravo il portiere, è incolpevole sul colpo di testa vincente dell’avversario.

Zampano 6: ha l’indole di attaccare, il suo tecnico Nesta lo richiama più volte perché oggi fa il terzino e non l’esterno a tutto campo.

Gori 6,5: si ritrova difensore centrale a causa dell’emergenza Covid-19, si cala bene nella parte e, nonostante tutte le difficoltà, disputa una buona gara.

Szyminski 5,5: si perde la marcatura di Diaw in occasione del vantaggio dei ramarri, una disattenzione che costa carissima.

Beghetto 6: i suoi cross dalla sinistra sono sempre tagliati, per questo provocano scompiglio in area neroverde.

Boloca 6,5: ha il merito di entrare nell’azione che porta al pareggio, ma soprattutto non tira mai indietro la gamba e corre per tre.

Vitale 6: un paio di tentativi della distanza non centrano il bersaglio grosso, lotta in mezzo al campo e recupera tanti palloni.

Kastanos 6: si vede che non era al meglio, infatti fatica a star dietro ai centrocampisti neroverdi, ma stringe i denti e arriva fino al 90’.

Tribuzzi 6: gli spunti ciociari nel primo tempo sono quasi tutti suoi, nella ripresa cala di pericolosità ma non di generosità e cuore.

Ciano 5,5: cade malissimo e si fa male al ginocchio destro, con Nesta che perde il suo faro in attacco: per un’ora, però, il 28 ciociaro era riuscito ad inventare ben poco (dal 62’ Tabanelli 6,5: entra subito in partita, aiutando i compagni nell’ultima mezz’ora quando le energie cominciavano a venire meno).

Parzyszek 6,5: una prestazione che sarebbe stata insufficiente, ma il suo gol è pesantissimo: è al posto giusto nel momento giusto, mette la firma su quella che è un’impresa a tutti gli effetti.

PORDENONE

Perisan 6: il Frosinone non crea grossi pericoli, il portiere però è sempre attento, specialmente nelle uscite alte e basse. Bella la parata su Boloca, poi sulla ribattuta di Parzyszek non può far nulla.

Berra 6: va sul fondo diverse volte, con i cross però non riesce mai a trovare compagni in mezzo pronti a colpire a rete.

Vogliacco 6,5: nel primo tempo salva su Parzyszek anticipandolo di testa, poi non fa mai mancare attenzione e tempismo nelle chiusure difensive.

Camporese 5.5: annulla Parzyszek con una marcatura asfissiante, poi se lo perde quando l’attaccante firma il pareggio.

Falasco 5.5: disputa una gara ordinata, ma cala la tensione sul gol di Parzyszek: stringe troppo in centro sul primo tiro di Boloca e lascia spazio all’avversario.

Zammarini 5,5: potrebbe chiudere la sfida già a otto minuti dalla fine, ma spreca un’occasione d’oro calciando alto.

Calò 6,5: disegna una traiettoria perfetta per la testa di Diaw, poi rischia tanto con una sbracciata in area su Gori. Mette tanto ordine in mezzo al campo (dall’85’ Mallamo sv).

Scavone 6: prova a creare scompigli nella difesa ciociara con qualche inserimento senza palla, anche se non riesce mai ad andare al tiro (dall’80’ Pasa sv).

Ciurria 5,5: il jolly offensivo di Tesser non riesce ad inventare come aveva abituato, accendendosi soltanto a sprazzi e con giocate scolastiche.

Musiolik 5,5: fa tanto movimento, cercando di creare spazi per il compagno di reparto, ma in zona gol non si vede praticamente mai (dal 65’ Butic 5,5: dovrebbe difendere palla per far salire la squadra, nel recupero fa la sponda a Diaw ma è troppo poco).

Diaw 7: nel primo tempo fa le prove con il gol, ad inizio la ripresa lo trova di testa: spinta su Gori al limite della regolarità, Iacobucci è battuto.