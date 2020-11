Frosinone, previsti nuovi accertamenti per Capuano. A rischio la sua presenza contro il Monza

La visita a cui questa mattina si è sottoposto il difensore del Frosinone Marco Capuano, uscito anzitempo contro la Cremonese per un problema al flessore della coscia sinistra, non hanno chiarito l’entità dell’infortunio del calciatore. Come si legge sul sito della società ciociara infatti Capuano dovrà essere valutato nuovamente in settimana, ma appare improbabile il suo impiego nel big match contro il Monza.