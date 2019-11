© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta tuttofrosinone.com, con la sosta per le nazionali in casa Frosinone si inizierà a parlare dei rinnovi dei centrocampisti Luca Paganini e Mirko Gori. Buone le possibilità con Paganini, uno dei fari della mediana gialloblù: il club, nel limite delle proprie possibilità, farà di tutto per trattenere il classe '93 in giallazzurro.