Frosinone, ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Crotone

vedi letture

Ripresa degli allenamenti per i giallazzurri che hanno iniziato a preparare la trasferta di Crotone, in programma lunedì prossimo allo Scida, con calcio d’inizio fissato alle le 21. Chi è sceso in campo ieri ha svolto una seduta di scarico, partitella a campo ridotto per il resto del gruppo a cui si sono aggregati D’Elia e Tabanelli. Differenziato per Zampano e Capuano, terapie per Rohden. Domani alle 9:45 si terrà la seduta di rifinitura a Ferentino, nel primo pomeriggio è fissata la partenza per la Calabria.