Frosinone, rissa tra tifosi nel post-gara. Colpa di una maglia del Foggia

Fonte: Tuttofrosinone.com

Nulla da fare per il Frosinone, che ieri ha gettato al vento la promozione diretta in Serie A col 2-2 interno contro il Foggia. Tuttofrosinone.com racconta del post-gara: nel momento in cui i tifosi ciociari sono usciti dal 'Benito Stirpe' per tornare a casa, è scoppiata improvvisamente una maxi-rissa che ha coinvolto molti sostenitori canarini. Nel mirino un individuo che, senza rancore, si è presentato indossando una maglia del Foggia. Da decifrare se si tratta di una persona riuscita a raggirare il divieto di trasferta o semplicemente di un tifoso anti-ciociaro recatosi sugli spalti dello stadio semplicemente per fomentare rabbia. S'è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine: la calma è subito ritornata, ma pare esserci stato un ferito.