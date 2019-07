Frosinone rosanero. Dopo Salvi e Szyminski occhi anche su Haas

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Potrebbero essere tre e non più due gli innesti per il nuovo Frosinone di Alessandro Nesta che lo scorso campionat hanno indossato la maglia del Palermo. Oltre ad Alessandro Salvi e Przemyslaw Szyminski, calciatori in attesa dallo svincolo per l'estromissione del club siciliano, secondo quanto riportato da Ciociaria Oggi, potrebbe approdare nel Lazio anche Nicolas Haas, centrocampista svizzero che la scorsa stagione ha militato in rosanero in prestito dall'Atalanta.