Frosinone-Salernitana, i convocati di Nesta: torna Capuano. Sempre out Ardemagni e Dionisi

Sono 22 i giocatori convocati da Alessandro Nesta per la sfida contro la Salernitana di domani. Rispetto all'ultima gara rientra Capuano in difesa, mentre per il resto non ci sono novità con Novakovich ancora ai box e due soli attaccanti di ruolo a disposizione con Ardemagni e Dionisi ancora fuori per scelta tecnica.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Bardi, Iacobucci, Marcianó

Difensori: Szyminski, Brighenti, Giordani, Salvi, Zampano, Curado, Beghetto, Capuano

Centrocampisti: Gori, Maiello, Tribuzzi, Kastanos, Rodhen, Vitale, Carraro, Boloca, Tabanelli

Attaccanti: Ciano, Parzyszek