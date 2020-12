Frosinone-Salernitana, le formazioni ufficiali: Ciano e Giannetti dal primo minuto

Il tecnico del Frosinone Nesta ritrova Ciano e lo schiera dal primo minuto al fianco di Parzyszez. Centrocampo a cinque con Rohden e Carraro mezzali. In difesa Salvi centrale di destra con Zampano esterno in mezzo al campo. Modulo speculare per la Salernitana dove Giannetti trova un maglia da titolare al fianco di Djordjevic. In mezzo Kupisz agirà da mezzala mancina, mentre dietro Aya affianca Gyomber e Mantovani. Queste le formazioni ufficiali:

Frosinone (3-5-2): Bardi; Salvi, Szyminski, Curado; Zampano, Rohden, Maiello, Carraro, Beghetto; Ciano, Parzyszek. Allenatore: Nesta

Salernitana (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Kupisz, Lopez; Djuric, Giannetti. Allenatore: Bocchini (Castori squalificato).