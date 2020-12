Frosinone-Salernitana, per Nesta sarà la 100esima panchina fra i professionisti

Domani sera contro la Salernitana il tecnico Alessandro Nesta festeggerà la centesima panchina fra i professionisti. Un traguardo raggiunto in due anni e mezzo da quando debuttò in Serie B sulla panchina del Perugia. Per l'ex difensore sono 87 le panchine in Serie B a cui si aggiungono 5 in Coppa Italia e 7 nei tornei post season. Il bilancio di Nesta è di 40 vittorie, 22 pareggi e 37 sconfitte.