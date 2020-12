Frosinone, Salvi: "Per reagire dobbiamo prendere una sberla. I tifosi ci mancano tantissimo"

Il difensore del Frosinone Alessandro Salvi in un’intervista a Kickoff su Extra Tv ha parlato del momento della squadra partendo dall’ultima vittoria contro il Chievo: “Sono stati sicuramente tre punti fondamentali soprattutto per come si era messa la gara nella prima mezzora di gioco. Siamo una squadra che deve prendere una sberla per svegliarsi e cosi è stato. Vincere aiuta a vincere e da morale per prepararci alla partita con il Lecce che credo sarà ancora più dura. Quello che non deve mancare è l’atteggiamento giusto e la grinta perché sono la base per raggiungere determinati successi. A volte non mettiamo il giusto atteggiamento in campo o lo mettiamo a tratti e dunque i risultati sono negativi, ma credo che la strada intrapresa sia quella giusta. L’assenza dei tifosi? Ci manca tantissimo la loro spinta, manca sempre, ma in alcune gare di più perché qui a Frosinone il tifo pesa tanto, è come giocare in 15 anziché 11. - continua Salvi come riporta Tuttofrosinone.com - Novakovich e Parzyszek? Il primo è un ragazzo che arrivava da un campionato diverso, all’inizio ha faticato come è normale che sia però credo che dallo scorso anno sia migliorato davvero molto. Anche il secondo ha avuto qualche difficoltà iniziale, si deve ambientare e c’è bisogno di pazienza. Ma entrambi ci daranno una grande mano in questa stagione”.