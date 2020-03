Frosinone, Salvi: "Vittoria fondamentale, a fine campionato vedremo chi avrà la meglio"

Dopo il successo interno contro la Salernitana, il difensore del Frosinone Alessandro Salvi ha parlato ai microfoni di Ottochannel: "E' una vittoria fondamentale, contro un'ottima Salernitana. Non è stato facile trovare il gol, ma con calma e pazienza siamo riusciti a bucarli. Ora dobbiamo resettare tutto e preparare la partita di martedì - riporta TuttoSalernitana.com -. Siamo partiti timidi, loro chiudevano bene gli spazi. Nel secondo tempo, però, siamo stati bravi ad uscire ed è una vittoria meritata. La difesa è il nostro punto di forza, sono sei partite che non subiamo una rete. In settimana lavoriamo tanto, siamo concentrati e dobbiamo continuare così. Personalmente non mi interessano i risultati delle altre squadre, perché penso che noi dobbiamo scendere in campo consapevoli della nostra forza. A fine campionato vedremo chi avrà fatto meglio".