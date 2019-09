Frosinone, Salvini: "Novakovic investimento importante"

Fonte: frosinonecalcio.com

© foto di Federico De Luca

Ernesto Salvini, direttore dell'area tecnica del Frosinone, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato il nuovo attaccante dei ciociari, Andrija Novakovich. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale dei ciociari: "Novakovich è il prodotto di un lavoro svolto che doveva contemplare alcuni parametri: il primo era quello di un investimento legato all’età. Sapete benissimo che qualsiasi giocatore catapultato nel campionato italiano ha assoluto bisogno di tempi tecnici particolari di inserimento. Per un attaccante poi quel tempo diventa ancora più importante perché si unisce la difficoltà di emergere ed esplodere il proprio potenziale. La seconda caratteristica che abbiamo tenuto in considerazione è quella di aver preso un bravo calciatore, al di là di quello che saranno le sue performances di goleador. A noi interessava anche un calciatore che sapesse giocare la palla, che sapesse dialogare in campo con i compagni. Perché come ho ribadito, noi abbiamo voluto cambiare tendenza tecnica da questa stagione. Il fatto che siamo nel quadrante positivo del lavoro fin qui svolto lo testimoniano gli applausi del pubblico in occasione della gara con l’Ascoli. La squadra ha cominciato ad esprimersi in maniera diversa rispetto a quanto abbiamo fatto in precedenza. C’è stato il cambiamento di modulo, cambiamento di mentalità, abbiamo cercato di ringiovanire la rosa, di rinforzarla con giocatori di proprietà creando dei presupposti che in base a qualità e solidità possono essere tradotti in risultati. Non abbiamo cercato solo di costruire una squadra che faccia punti per stare in corsa con quelle sette-otto squadre importanti, bensì una squadra in grado di essere duratura nel tempo. Una squadra che avrà bisogno di un suo rodaggio, che non sarà semplice. Novakovich è il prototipo ideale di calciatore pertinente al progetto: è un giocatore di grande qualità, grandi capacità ed intelligenza. Se riuscirà ad inserirsi velocemente significherebbe che ha anche grandi qualità mentali oltre che tecniche. Il suo arrivo è frutto di un lavoro certosino, di una ricerca che doveva portarci al risultato ottimale”.