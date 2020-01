Il direttore generale del Frosinone Ernesto Salvini ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulla situazione di due giovani come Alessio Tribuzzi e Luca Matarese che potrebbero andare all’Avellino in prestito per giocare: “Le richieste non mancano, soprattutto per Alessio che ha un suo mercato importante. Bisogna però trovare una soluzione che corrisponda alle esegenze sue e nostre. Stesso dicasi per Luca. - continua Salvini come riporta Tuttofrosinone.com - Entrambi ad Avellino? Credo che l’obiettivo nostro sarà quello di mandarli entrambi nella stessa società anche per controllarli meglio. L’Avellino può essere una soluzione, per Luca può essere definita subito la soluzione mentre per Alessio bisognerà pensarci fino alla fine perché ha tante richieste da Nord a Sud”.